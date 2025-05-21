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رئيس رومانيا المنتخب: من غير المناسب إرسال قوات إلى أوكرانيا

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أرشيفية
 
الأربعاء، 21-05-2025 11:36 ص

الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس الروماني المنتخب نيكوسور دان عن اعتقاده بأنه من غير المناسب إرسال قوات رومانية إلى أوكرانيا في إطار قوة لتنفيذ مهمة حفظ السلام.

وقال دان في مقابلة مع مجلة بوليتيكو الأوروبية: "أولا، فيما يتعلق بتوفير دعم عملياتي أكبر على الأراضي الرومانية، نعم. أما فيما يتعلق بالمشاركة في الجيوش التي تضمن السلام في أوكرانيا، فالجواب لا. أعتقد أن هذا الأمر سيكون غير مناسب بسبب التوترات القائمة بالفعل بين رومانيا وروسيا".

وانتقد الرئيس المنتخب كذلك، نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حل الصراع الأوكراني، وانتقد أيضا موافقة ترامب للدخول في حلول وسط مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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ويرى الرئيس الروماني المنتخب أن كل ما "يتعلق بأوكرانيا يجب أن يتم البت فيه والاتفاق عليه مع الأوكرانيين".


وبالنسبة لإمكانية حلول السلام في أوكرانيا، أعرب دان عن اعتقاده بأن السلام غير ممكن هناك في المستقبل القريب.


قبل فترة شهدت رومانيا الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفاز فيها عمدة العاصمة بوخارست نيكوسور دان وحصل على 53.60% من الأصوات بعد فرز 100% من الأصوات.

 

RT

 
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