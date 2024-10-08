 
الثلاثاء 2024-10-08 03:59 م
 

رئيس فنزويلا: سنقف دائما مع فلسطين في قضيتها العادلة

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الثلاثاء، 08-10-2024 03:25 م
الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن بلاده ستقف دائما إلى جانب فلسطين، ولن تتركها وحيدة في قضيتها العادلة.اضافة اعلان


وأشار مادورو في لقاء على محطة إذاعية فنزويلية، الاثنين، إلى تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة "تحرير فلسطين".

ولفت إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وأضاف: "الدفاع عن حق فلسطين في الحياة والاستقلال والوجود هو الدفاع نفسه عن حق فنزويلا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في الوجود".

ومحملا الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية تصاعد العنف في الشرق الأوسط، أردف مادورو: "ثمة حرب إبادة تشن على الشعب الفلسطيني، والآن تشن الهجمات الصهيونية على لبنان".

الأناضول
 
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