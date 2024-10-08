رئيس فنزويلا: سنقف دائما مع فلسطين في قضيتها العادلة

وأشار مادورو في لقاء على محطة إذاعية فنزويلية، الاثنين، إلى تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة "تحرير فلسطين".
ولفت إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وأضاف: "الدفاع عن حق فلسطين في الحياة والاستقلال والوجود هو الدفاع نفسه عن حق فنزويلا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في الوجود".
ومحملا الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية تصاعد العنف في الشرق الأوسط، أردف مادورو: "ثمة حرب إبادة تشن على الشعب الفلسطيني، والآن تشن الهجمات الصهيونية على لبنان".
الأناضول
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