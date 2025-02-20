رئيس قناة السويس: أزمة البحر الأحمر أكدت عدم وجود بديل مستدام للقناة

الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة قناة السويس في مصر، أسامة ربيع، إن أزمة البحر الأحمر لم تسفر عن طريق مستدام كبديل لقناة السويس، بل أثبتت أهمية القناة لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

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