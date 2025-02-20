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رئيس قناة السويس: أزمة البحر الأحمر أكدت عدم وجود بديل مستدام للقناة

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 20-02-2025 01:55 ص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس هيئة قناة السويس في مصر، أسامة ربيع، إن أزمة البحر الأحمر لم تسفر عن طريق مستدام كبديل لقناة السويس، بل أثبتت أهمية القناة لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

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وأضاف ربيع في تصريحات، الأربعاء، أن اتجاه العديد من الخطوط الملاحية إلى طريق رأس الرجاء الصالح تسبب في ارتفاع نوالين الشحن وزيادة التكاليف التشغيلية وقيم التأمين البحري، فضلا عن الزيادة في مدة الرحلات واستهلاك الوقود وارتفاع مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة في البيئة البحرية.

وأكد الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها "حلقة الوصل الأقصر والأسرع والأكثر أمانا بين الشرق والغرب والركيزة الأساسية التي لطالما اعتمدت عليها صناعة النقل البحري على مدار ما يزيد عن قرن ونصف من الزمان".

 
gnews

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