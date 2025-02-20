رئيس قناة السويس: أزمة البحر الأحمر أكدت عدم وجود بديل مستدام للقناة

وأكد الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها "حلقة الوصل الأقصر والأسرع والأكثر أمانا بين الشرق والغرب والركيزة الأساسية التي لطالما اعتمدت عليها صناعة النقل البحري على مدار ما يزيد عن قرن ونصف من الزمان".
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