رئيس كوبا: الولايات المتحدة هي التي تمثل تهديدا وليس كوبا

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الوكيل الإخباري- رفض الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الاتهامات الأمريكية لكوبا بأنها تمثل "تهديدا على الأمن القومي" الأمريكي، وقال إن الولايات المتحدة هي التي تشكل تهديدا. اضافة اعلان





وكتب الرئيس الكوبي في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم السبت، على خلفية انقطاع واسع النطاق للكهرباء في بلاده إن "كوبا لا تمثل التهديد، والتهديد هو الولايات المتحدة".



وأضاف أن "الانهيار الجديد لمنظومة الطاقة الكهربائية الوطنية الذي حدث بعد عدة أيام فقط بعد السابق يعقد أعمال الترميم، لكن عمال الطاقة لم يستسلموا".



وأشار إلى أن بعض محطات الطاقة يبدأ تشغيلها الآن، والبعض الآخر يضاعف طاقة عمله، مضيفا أن "هذه عملية معقدة للغاية، نضطر للقيام بها في ظروف الحصار النفطي الذي يمثل الإبادة الجماعية".



يذكر أن كوبا شهدت يوم 10 يوليو ثاني انقطاع للطاقة الكهربائية خلال الأسبوع الأخير، حيث لا يوجد كهرباء في معظم أراضي الجمهورية.



وتعاني كوبا من أزمة الطاقة منذ توقف توريدات النفط من فنزويلا في أوائل يناير الماضي بسبب فرض الولايات المتحدة حصارا خانقا على التوريدات.







