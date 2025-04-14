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رئيس كوريا الجنوبية المعزول أمام القضاء بتهم التمرد والخيانة

الشرطة تغلق الطرق المؤدية إلى محكمة سول المركزية حيث بدأت محاكمة الرئيس المعزول
الشرطة تغلق الطرق المؤدية إلى محكمة سول المركزية حيث بدأت محاكمة الرئيس المعزول
 
الإثنين، 14-04-2025 01:59 م
الوكيل الإخباري-   مثُل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول أمام محكمة في سول، اليوم الإثنين، لبدء محاكمته بتُهمتي التمرد والخيانة، عقب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة خلال نزاع على الميزانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.اضافة اعلان


وبعد مغادرته منزله في موكب صباح اليوم، دخل يول -الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه- قاعة المحكمة في منطقة سول المركزية، مرتديًا حُلّة داكنة وربطة عنق حمراء.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، وصل يون، البالغ من العمر 64 عامًا، إلى المحكمة عبر موقف السيارات تحت الأرض لتجنّب الظهور العلني أمام وسائل الإعلام والمتظاهرين.

وفي مستهل الجلسة، تلا المدعون العامون لائحة الاتهام، ثم مُنح يول فرصة للرد على التهم المنسوبة إليه.

وطلب القضاة من المتهم ذكر اسمه وتاريخ ميلاده ومعلوماته الشخصية، في حين خاطبه القاضي رئيس المحكمة بصفته "الرئيس السابق"، قبل أن يسأله المدعي العام عن عنوانه الحالي.

عرض المدّعون دفوعهم بالقول إن إعلان الأحكام العرفية لم يكن يستند إلى أي أساس قانوني، واتهموا يول بمحاولة شل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها البرلمان، في خطوة تهدد الاستقرار الدستوري.

وأمضى يون سوك يول -الذي كان يشغل سابقًا منصب المدّعي العام في البلاد- نحو 40 دقيقة في الصباح لتفنيد مزاعم الادعاء.

الجزيرة
 
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