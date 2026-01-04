رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى بكين في زيارة رسمية

وقال التلفزيون المركزي إن أكثر من 200 من قادة الأعمال الكوريين الجنوبيين يرافقون لي، مضيفا أنه من المتوقع أن يناقش البلدان مسائل مثل الاستثمار في سلسلة التوريد والاقتصاد الرقمي والتبادلات الثقافية.
ومن المتوقع أن يلتقي لي بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الزيارة في ثاني لقاء بينهما في غضون شهرين فقط، وهي فترة قصيرة غير معتادة يقول محللون إنها تشير إلى اهتمام الصين الشديد بتعزيز التعاون الاقتصادي والسياحة.
وتبدأ الزيارة، وهي الأولى التي يقوم بها لي إلى الصين منذ توليه منصبه في يونيو حزيران، بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية وبعد هجوم الولايات المتحدة على فنزويلا، مما زاد من حدة التوترات العالمية.
-
أخبار متعلقة
-
الصين: على واشنطن الإفراج فورا عن مادورو
-
من هو الزعيم اللاتيني الذي أطاحت به الولايات المتحدة قبل مادورو؟
-
روبيو يلمح إلى أن دولة أخرى قد تكون الهدف التالي بعد فنزويلا
-
بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة مشتركة على منشأة لـ"داعش" في سوريا
-
المحكمة العليا في فنزويلا تكلف نائبة الرئيس بتولي صلاحيات الرئاسة مؤقتا
-
الرئيس الفنزويلي وزوجته يصلان إلى نيويورك للمثول أمام المحكمة الفيدرالية
-
نائب رئيس فنزويلا تطالب بالإفراج عن مادورو وتعلن استنفارا وطنيا شاملا
-
مجلس الأمن يعقد الاثنين جلسة طارئة بشأن فنزويلا بعد الهجمات الأميركية