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رئيس كوريا الجنوبية يعتذر لشعبه قبيل تصويت البرلمان على عزله

اقتراح بعزل رئيس كوريا الجنوبية بسبب فرضه الأحكام العرفية في البلاد وتراجعه لاحقا
اقتراح بعزل رئيس كوريا الجنوبية بسبب فرضه الأحكام العرفية في البلاد وتراجعه لاحقا
السبت، 07-12-2024 08:49 ص
الوكيل الإخباري- قدم رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اعتذارا علنيا -اليوم السبت- عن قرار فرض الأحكام العرفية والتسبب في حالة من السخط، متعهدا بعدم القيام بمحاولة أخرى لفرضها.اضافة اعلان


وقال يون إنه لن يتنصل من المسؤولية القانونية أو السياسية عن الإعلان، مضيفا أنه سيلتزم بتوجيهات حزبه لحل الأزمة السياسية الناجمة عن خطوته.

جاء ذلك في خطاب تلفزيوني قبل ساعات من تصويت البرلمان على اقتراح بعزله.

فمن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية خلال جلسة عامة بعد ظهر اليوم على اقتراح عزل الرئيس بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ورفعها لاحقا، وهو ما وضع كوريا الجنوبية في حالة من الاضطراب السياسي.

من جهته، دعا زعيم حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية، هان دونغ هون، لتعليق صلاحيات رئيس البلاد يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.

وبحسب وكالة أنباء "يونهاب"، فقد قال في كلمة خلال اجتماع لحزبه، الجمعة، إن يون من الممكن أن يعلن الأحكام العرفية مجددا في حال استمراره بمهامه.

وأضاف "أعتقد في ظل المعطيات الأخيرة، أنه يجب تعليق مهام الرئيس فورا بهدف حماية كوريا الجنوبية والشعب".

وأشار إلى أن الرئيس يول أمر بعد إعلانه الأحكام العرفية، باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة مناهضة الدولة.

الجزيرة
 
gnews

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