رئيس كوريا الجنوبية يعلن فرض الأحكام العرفية

ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء بياناً لرئيس كوريا الجنوبية قال فيه: «أعلن تطبيق الأحكام العرفية من أجل القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري».
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