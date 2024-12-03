 
الثلاثاء 2024-12-03 06:56 م
 

رئيس كوريا الجنوبية يعلن فرض الأحكام العرفية

يون سيوك يول
يون سيوك يول
الثلاثاء، 03-12-2024 06:44 م
الوكيل الإخباري-    أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، اليوم الثلاثاء، عن «تطبيق الأحكام العرفية» في البلاد.اضافة اعلان


ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء بياناً لرئيس كوريا الجنوبية قال فيه: «أعلن تطبيق الأحكام العرفية من أجل القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري».
 
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