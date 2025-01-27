رئيس كولومبيا يعلق على قرار تقييد منح تأشيرات أمريكية لمسؤولين من بلاده

الوكيل الإخباري- قال رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، في تعليقه على قرار واشنطن تقييد منح تأشيرات للمسؤولين في بلاده، إنهم لا يملكون تأشيرات أمريكية، مؤكدا أن بقية العالم جذاب أكثر.



وكتب بيترو عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"( تويتر سابقا): "لا تضيعوا الوقت. ليس لدينا تأشيرات أمريكية. كنا ندخل بشكل قانوني، لكن هذا لا يهم. العالم أجمل بكثير، وكولومبيا هي الأجمل على الإطلاق".

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وأرفق الرئيس الكولومبي منشوره، بإشعار وزارة الخارجية الأمريكية بشأن القيود المؤقتة على التأشيرات لبعض المسؤولين الكولومبيين.

RT