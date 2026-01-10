السبت 2026-01-10 01:31 ص

رئيس كولومبيا يكشف مخاوفه من تدخل عسكري أمريكي

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إنه كان يخشى عملًا عسكريًا أمريكيًا محتملاً ضد بلاده، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس دونالد ترامب.اضافة اعلان


وصرّح بيترو في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" نُشرت يوم الجمعة، بأن الرئيس ترامب أبلغه في المحادثة الهاتفية "أنه كان يفكّر في فعل أشياء مؤذية في كولومبيا".

وقال القائد اليساري إن الرسالة أوحت له بأن "الاستعدادات لشن عمل عسكري كانت جارية بالفعل، رغم أنه لم يكن يعرف أي إجراء بعينه يتم التخطيط له".

وأضاف بيترو: "كانت هناك مؤشرات على أنهم كانوا يستعدون بالفعل لشيء ما، عملية عسكرية ربما".

وذكر الرئيس الكولومبي أن الأحداث التي جرت في فنزويلا جعلته يخشى على نفسه شخصيًا.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان يخشى أن يطاله مصير مماثل لمصير الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اعتقلته القوات الأمريكية ونقلته إلى الولايات المتحدة، قال بيترو: "بلا شك".

ومع ذلك، بعد محادثة هاتفية استمرت لمدة ساعة مع ترامب يوم الأربعاء، خفّت حدة الموقف في الوقت الحالي، وأفاد بيترو: "أعتقد أن التهديد قد تم تأجيله، ولعلي كنت مخطئًا".

