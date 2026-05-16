رئيس مجلس الشورى الإيراني: العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد

وأضاف محمد باقر قاليباف في تدوينة مساء السبت على منصة "إكس": "كما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ التحولات التي لم يشهدها العالم منذ قرن تتسارع على مستوى العالم".
وتابع رئيس مجلس الشورى الإيراني قائلا: "صمود الشعب الإيراني خلال 70 يوما ساهم في تسريع هذا التحول".
وأفاد محمد باقر قاليباف في تدوينته بأن "المستقبل سيكون لدول الجنوب العالمي".
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير الماضي بشن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، حيث رجت طهران بقصف مكثف استهدف إسرائيل والمصالح الأمريكية في المنطقة.
وفي 8 أبريل أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا للموانئ الإيرانية، بينما أعلنت إيران فرض قواعد خاصة للعبور عبر مضيق هرمز.
هذا، وترعى عدد من الدول الإقليمية بقيادة باكستان جولات من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في محاولات حثيثة لترجيح كفة الدبلوماسية لحل الصراع المندلع.
