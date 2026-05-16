الأحد 2026-05-17 01:07 ص

رئيس مجلس الشورى الإيراني: العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد

رئيس مجلس الشورى الإيراني: العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد
رئيس مجلس الشورى الإيراني: العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد
 
السبت، 16-05-2026 11:10 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، إن العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد.اضافة اعلان


وأضاف محمد باقر قاليباف في تدوينة مساء السبت على منصة "إكس": "كما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ التحولات التي لم يشهدها العالم منذ قرن تتسارع على مستوى العالم".

وتابع رئيس مجلس الشورى الإيراني قائلا: "صمود الشعب الإيراني خلال 70 يوما ساهم في تسريع هذا التحول".

وأفاد محمد باقر قاليباف في تدوينته بأن "المستقبل سيكون لدول الجنوب العالمي".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير الماضي بشن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، حيث رجت طهران بقصف مكثف استهدف إسرائيل والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وفي 8 أبريل أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا للموانئ الإيرانية، بينما أعلنت إيران فرض قواعد خاصة للعبور عبر مضيق هرمز.

هذا، وترعى عدد من الدول الإقليمية بقيادة باكستان جولات من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في محاولات حثيثة لترجيح كفة الدبلوماسية لحل الصراع المندلع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ترامب: إيران ستواجه وقتا "سيئا للغاية" إذا لم نصل لاتفاق

عربي ودولي ترامب: إيران ستواجه وقتا "سيئا للغاية" إذا لم نصل لاتفاق

حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية جنوب لبنان

عربي ودولي حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية جنوب لبنان

ترامب ينشر صورة بالذكاء الاصطناعي ويعلق: هدوء ما قبل العاصفة

عربي ودولي ترامب ينشر صورة بالذكاء الاصطناعي ويعلق: هدوء ما قبل العاصفة

روسيا: ارتفاع احتياطيات الذهب والنقد إلى 771 مليار دولار

أسواق ومال روسيا: ارتفاع احتياطيات الذهب والنقد إلى 771 مليار دولار

تأكيد إصابة شخص بفيروس "هانتا" في كندا

عربي ودولي تأكيد إصابة شخص بفيروس "هانتا" في كندا

المؤتمر الثامن لـ"فتح": 94,64% نسبة المشاركة بالاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري

فلسطين المؤتمر الثامن لـ"فتح": 94,64% نسبة المشاركة بالاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري

رئيس مجلس الشورى الإيراني: العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد

عربي ودولي رئيس مجلس الشورى الإيراني: العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد

الهناندة: السردية الأردنية ثوابت هاشمية

أخبار محلية الهناندة: السردية الأردنية ثوابت هاشمية



 
 






الأكثر مشاهدة

 