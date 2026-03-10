الأربعاء 2026-03-11 01:23 ص

رئيس مجلس الشورى الإيراني: لا نسعى إلى وقف إطلاق النار

أمريكا تبحث خيار إرسال قوات خاصة للحصول على اليورانيوم عالي التخصيب في إيران
إيران
 
الثلاثاء، 10-03-2026 11:42 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس الشورى في إيران محمد باقر قاليباف الثلاثاء أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى وقف لإطلاق النار في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير.

وقال قاليباف في منشور بالانجليزية على منصة إكس "نحن بالتأكيد لا نسعى إلى وقف لإطلاق النار. ينبغي للمعتدي أن ينال العقاب ويتلقى درسا يردعه عن مهاجمة إيران مجددا". أضاف "دأب الكيان الصهيوني على تكريس حلقة خبيثة ومتكررة من الحرب، ثم مفاوضات، ثم وقف لإطلاق النار، ثم الحرب من جديد... سنكسر هذه الحلقة".

 
 


