رئيس مجلس الشورى الإيراني: لا نسعى إلى وقف إطلاق النار

وقال قاليباف في منشور بالانجليزية على منصة إكس "نحن بالتأكيد لا نسعى إلى وقف لإطلاق النار. ينبغي للمعتدي أن ينال العقاب ويتلقى درسا يردعه عن مهاجمة إيران مجددا". أضاف "دأب الكيان الصهيوني على تكريس حلقة خبيثة ومتكررة من الحرب، ثم مفاوضات، ثم وقف لإطلاق النار، ثم الحرب من جديد... سنكسر هذه الحلقة".
