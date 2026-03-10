رئيس مجلس الشورى الإيراني: لا نسعى إلى وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس الشورى في إيران محمد باقر قاليباف الثلاثاء أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى وقف لإطلاق النار في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير.

