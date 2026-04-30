رئيس مجلس الشورى الإيراني: مضيق هرمز سيكون "خاليا من الوجود الأميركي"

الوكيل الإخباري- تعهد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الخميس بأن سيطرة بلاده على مضيق هرمز الاستراتيجي ستضمن مستقبلا خاليا من الوجود الأميركي في المنطقة.

اضافة اعلان