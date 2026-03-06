رئيس مجلس الشورى: مصير إيران يقرره الشعب فقط وليس عصابة إبستين

الوكيل الإخباري - شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، على أن مصير إيران يقرره الشعب وليس عصابة إبستين في إشارة للمجرم الذي هزت ملفاته أركان عدة دول وأجبرت مسؤولين على الاستقالة.



وأفاد رئيس مجلس الشورى في تدوينة على منصة "إكس" مساء الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يدرك بعد هول الكارثة التي جلبها لنفسه وللجنود الأمريكيين باغتيال خامنئي.

