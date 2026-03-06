رئيس مجلس الشورى: مصير إيران يقرره الشعب فقط وليس عصابة إبستين

وأفاد رئيس مجلس الشورى في تدوينة على منصة "إكس" مساء الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يدرك بعد هول الكارثة التي جلبها لنفسه وللجنود الأمريكيين باغتيال خامنئي.
وأضاف: "يريد ترامب أن يقرر مصير أمة بأكملها.. لم يكن الأمريكيون في موقف صعب والآن سيدركون أن مصير إيران أغلى من الحياة، ولن يقرره إلا الشعب الإيراني العظيم، لا عصابة إبستين".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شدد الجمعة على أن الولايات المتحدة لن تجري أي صفقة مع إيران إلا بالاستسلام دون قيد أو شرط.
