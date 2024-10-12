 
السبت 2024-10-12 12:03 م
 

رئيس مجلس النواب الأمريكي: لم يعد لدي رغبة لتمويل أوكرانيا بعد الآن

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مايك جونسون
السبت، 12-10-2024 08:33 ص

الوكيل الإخباري- صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بأنه لم يعد يرغب بتمويل أوكرانيا بعد الآن مشيرا إلى أنه يعول على فوز زميله في الحزب الجمهوري بالانتخابات الرئاسية دونالد ترامب لحل الصراع.

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وقال جونسون لصحيفة Punchbowl: "لم يعد لدي أي شهية لمزيد من التمويل لأوكرانيا، وآمل ألا يكون ذلك ضروريا.. إذا فاز الرئيس ترامب، أعتقد أن بإمكانه حقا إنهاء الصراع".

وأضاف: "أعتقد أنه سيتصل بـ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ويقول له: إلى هذا يكفي.. وأعتقد أن الجميع في العالم قد سئموا من هذا الصراع ويريدون حله".


و في معرض إجابته عن سؤال حول مستقبل الصراع في حال وصول المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس للرئاسة الأمريكية قال جونسون: "الصراع لن ينتهي.. وسيكون هذا سيناريو يائسا وخطيرا".


وفي وقت سابق، قدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إجمالي المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بنحو 242 مليار دولار.


ووفقا لبلينكن، قدمت الولايات المتحدة 94 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا، وقدم الشركاء الأوروبيون والآسيويون وغيرهم 148 مليار دولار.

 

RT

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