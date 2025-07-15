الثلاثاء 2025-07-15 01:08 ص
 

رئيس مكافحة كورونا في مصر: المتحور نيمبوس لم يُرصد في البلاد حتى الآن

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 12:08 ص
الوكيل الإخباري-   القال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، الدكتور حسام حسني، إن المتحور الجديد "NB.1.8.1"، أو ما يُعرف باسم "نيمبوس"، لم يتم رصده في مصر حتى الآن.اضافة اعلان


وأوضح حسني، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار" مساء الإثنين، أن هذا المتحور صنّفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مثير للاهتمام"، نظرًا لسرعة انتشاره وتجاوزه المقاومة المكتسبة من التطعيمات أو الإصابة السابقة، لكنه لا يؤدي إلى الوفاة.

وأكد أن "كل وسائل الترصد أكدت أن الفيروس لم يدخل مصر"، موضحًا أن الأعراض المنتشرة حاليًا بين عدد من المرضى في البلاد، هي نتيجة لالتهابات فيروسية أخرى مثل الإنفلونزا، وليس المتحور الجديد.

وأشار حسني إلى أن الأدوية التقليدية – التي لا تشمل المضادات الحيوية – قادرة على التعامل مع آثار الإصابة بالمتحور الجديد، مبينًا أن الأعراض قد تكون شديدة لدى البعض، إلا أنها قابلة للعلاج.

وأضاف أن بعض المرضى قد يصابون بأعراض تؤثر على الصوت، نتيجة تأثر الأحبال الصوتية كجزء من الجهاز التنفسي العلوي.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يعتقل فلسطينياً في بيت جالا

ب

عربي ودولي الدفاع الأمريكية تعلن توقيع عقود مع شركات الذكاء الاصطناعي

السويداء

عربي ودولي سوريا .. المجلس العسكري في السويداء يصدر بياناً عن الأحداث الأخيرة في المحافظة

ل

عربي ودولي وزير الداخلية التونسي: نخوض حربا معلنة وبلا هوادة ضد المخدرات

مستعمرون يحرقون ساحة مركبات خردة شرق رام الله

فلسطين مستعمرون يحرقون ساحة مركبات خردة شرق رام الله

تعبيرية

فن ومشاهير القبض على خادمة إعلامية مصرية شهيرة بتهمة سرقة أموال ومصوغات

ل

عربي ودولي ترقب أمريكي لرد فعل بوتين على قرارت ترامب حول تسليح كييف

تعبيرية

عربي ودولي رئيس مكافحة كورونا في مصر: المتحور نيمبوس لم يُرصد في البلاد حتى الآن



 
 





الأكثر مشاهدة