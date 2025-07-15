رئيس مكافحة كورونا في مصر: المتحور نيمبوس لم يُرصد في البلاد حتى الآن

وأوضح حسني، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار" مساء الإثنين، أن هذا المتحور صنّفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مثير للاهتمام"، نظرًا لسرعة انتشاره وتجاوزه المقاومة المكتسبة من التطعيمات أو الإصابة السابقة، لكنه لا يؤدي إلى الوفاة.
وأكد أن "كل وسائل الترصد أكدت أن الفيروس لم يدخل مصر"، موضحًا أن الأعراض المنتشرة حاليًا بين عدد من المرضى في البلاد، هي نتيجة لالتهابات فيروسية أخرى مثل الإنفلونزا، وليس المتحور الجديد.
وأشار حسني إلى أن الأدوية التقليدية – التي لا تشمل المضادات الحيوية – قادرة على التعامل مع آثار الإصابة بالمتحور الجديد، مبينًا أن الأعراض قد تكون شديدة لدى البعض، إلا أنها قابلة للعلاج.
وأضاف أن بعض المرضى قد يصابون بأعراض تؤثر على الصوت، نتيجة تأثر الأحبال الصوتية كجزء من الجهاز التنفسي العلوي.
روسيا اليوم
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