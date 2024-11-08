رئيس وزارء الاحتلال يصدر توجيهات للموساد

الوكيل الإخباري- اصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، توجيهات لرئيس الموساد بإعداد خطة عمل لتجنب أعمال العنف خلال الأحداث الرياضية، غداة مواجهات في أمستردام على هامش مباراة لكرة القدم.

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وقال نتنياهو، في بيان صدر عقب اجتماع في وزارة الخارجية للإشراف على إجلاء إسرائيليين من أمستردام: "لقد أصدرت تعليمات لرئيس الموساد ومسؤولين آخرين لتحضير خطط عملنا ونظام الإنذار لدينا وتنظيمنا في مواجهة هذا الوضع الجديد".



وأرسلت إسرائيل طائرتين إلى هولندا، الجمعة، لإعادة مئات من مشجعي كرة القدم الإسرائيليين بعد هجمات وقعت الليلة الماضية في شوارع أمستردام، وصفها مسؤولون بأنها "معادية للسامية".