رئيس وزراء أستراليا يدعو للتحلي بالهدوء بعد تهديد بوجود قنبلة في مقر إقامته

10:24 ص

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الأربعاء، إنه لا يعتبر أمنه أمرا مفروغا منه، بعد أن تم إجلاؤه من مقر إقامته لساعات عدة عقب تهديد بوجود قنبلة. اضافة اعلان





وجرى إجلاء ألبانيزي من مقر إقامته في كانبرا في وقت متأخر الثلاثاء بعد تهديد أمني، وعاد بعد بضع ساعات بعدما لم تعثر الشرطة على أي شيء مريب.



وقالت الشرطة إنه لم يعد هناك أي تهديد.



وذكر ألبانيزي في فعالية بملبورن الأربعاء "أعتقد أن هذا مجرد تذكير، اغتنموا كل فرصة لإخبار الناس، تحلوا بالهدوء رجاء".



وأضاف "لا يمكننا أن نعتبر هذه الأشياء أمرا مفروغا منه".



وأوضحت وسائل إعلام أن التهديد مرتبط بفرقة شين يون، وهي فرقة رقص صينية كلاسيكية محظورة في الصين ومن المقرر أن تقدم عروضا في أستراليا هذا الشهر.





