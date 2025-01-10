 
الجمعة 2025-01-10 05:09 م
 

رئيس وزراء أوكرانيا: لن نوقف نقل النفط الروسي إلى أوروبا

رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال
رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال
الجمعة، 10-01-2025 04:39 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال أن حكومته لا تخطط لوقف نقل النفط الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "دروجبا"، وذلك بخلاف إيقاف إمدادات الغاز. اضافة اعلان


وأوضح شميغال في كلمة أمام مجلس الرادا (البرلمان) اليوم الجمعة أن وقف نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" سيشكل انتهاكا مباشرا من قبل أوكرانيا لمعاهدة ميثاق الطاقة واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقال: "لا يتعلق الأمر بفرض عقوبات مالية، بل بانتهاك اتفاقية الشراكة". 

وأضاف شميغال أن نقل النفط الروسي يتوافق أيضا مع نظام العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، والذي يسمح بتوريد النفط إلى هنغاريا وسلوفاكيا، وأشار إلى أن وقف النقل سيجعل أوكرانيا تواجه دعاوى من الدول المتضررة أمام التحكيم الدولي لتسوية النزاع، بالإضافة إلى توقف المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي. 

يذكر أن أوكرانيا أوقفت ترانزيت الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا اعتبارا من 1 يناير، بعدما رفض سلطات كييف تمديد عقد ترانزيت (النقل) الغاز مع موسكو.

وفي هذا السياق، دعا عدد من السياسيين الأوكرانيين إلى إيقاف إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" أيضا.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية يوم وظيفي لتوفير مئتي فرصة عمل في الرصيفة غداً

تعبيرية

أسواق ومال الدولار يحقق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في أكثر من عام

رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال

عربي ودولي رئيس وزراء أوكرانيا: لن نوقف نقل النفط الروسي إلى أوروبا

ا

شؤون برلمانية الخارجية النيابية تهنئ الشعب اللبناني بانتخاب الرئيس جوزيف عون

تعبيرية

أخبار محلية يوم وظيفي لتوفير 200 فرصة عمل في الرصيفة غدا

المسجد الأقصى المبارك

فلسطين 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

جانب من التدافع

عربي ودولي فوضى وإطلاق نار وحالات اختناق ووفيات في الجامع الأموي بدمشق - فيديو

أرشيفية

عربي ودولي اليونيسيف: 3 ملايين طفل سوداني يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد



 




الأكثر مشاهدة