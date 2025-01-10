رئيس وزراء أوكرانيا: لن نوقف نقل النفط الروسي إلى أوروبا

وأوضح شميغال في كلمة أمام مجلس الرادا (البرلمان) اليوم الجمعة أن وقف نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" سيشكل انتهاكا مباشرا من قبل أوكرانيا لمعاهدة ميثاق الطاقة واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقال: "لا يتعلق الأمر بفرض عقوبات مالية، بل بانتهاك اتفاقية الشراكة".
وأضاف شميغال أن نقل النفط الروسي يتوافق أيضا مع نظام العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، والذي يسمح بتوريد النفط إلى هنغاريا وسلوفاكيا، وأشار إلى أن وقف النقل سيجعل أوكرانيا تواجه دعاوى من الدول المتضررة أمام التحكيم الدولي لتسوية النزاع، بالإضافة إلى توقف المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن أوكرانيا أوقفت ترانزيت الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا اعتبارا من 1 يناير، بعدما رفض سلطات كييف تمديد عقد ترانزيت (النقل) الغاز مع موسكو.
وفي هذا السياق، دعا عدد من السياسيين الأوكرانيين إلى إيقاف إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" أيضا.
روسيا اليوم
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