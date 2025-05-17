رئيس وزراء إسبانيا: سنُقدّم مشروع قرار للأمم المتحدة لإنهاء الحصار على غزة

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، السبت، إن بلاده ستقدم مشروع قرار للأمم المتحدة لإنهاء الحصار الإنساني على غزة، وذلك خلال كلمة له ألقاها أمام زعماء وقادة العرب المشاركين في القمة العربية في بغداد.

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