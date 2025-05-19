رئيس وزراء إسبانيا يدعو لاستبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية

وقال سانتشيث، في مؤتمر بمدريد "لا يمكننا أن نسمح بازدواج المعايير، حتى في الثقافة".
وأضاف "أعتقد أنه لم يُفاجأ أحد قبل ثلاث سنوات عندما طُلب من روسيا الانسحاب من المسابقات الدولية بعد هجومها على أوكرانيا وعدم المشاركة، على سبيل المثال، في مسابقة يوروفيجن. ولذلك، لا ينبغي لإسرائيل أن تشارك أيضا".
وواجهت مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، التي تؤكد على حيادها السياسي، جدلا مجددا خلال نهائيات هذا الشهر في مدينة بازل السويسرية، إذ فاز بها المغني النمساوي "جي جي"، فيما فازت الإسرائيلية يوفال رافائيل في التصويت عن بعد.
وحثّت جماعات مؤيدة للفلسطينيين اتحاد البث الأوروبي على استبعاد إسرائيل بسبب الحرب على غزة.
واستشهد أكثر من 53 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، بحسب وزارة الصحة في غزة.
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