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رئيس وزراء إسبانيا يدعو لاستبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث
 
الإثنين، 19-05-2025 06:27 م
الوكيل الإخباري-   دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، الاثنين، إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية مثل مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) بسبب حربها على قطاع غزة، مثلما جرى استبعاد روسيا بعد هجومها على أوكرانيا.اضافة اعلان


وقال سانتشيث، في مؤتمر بمدريد "لا يمكننا أن نسمح بازدواج المعايير، حتى في الثقافة".

وأضاف "أعتقد أنه لم يُفاجأ أحد قبل ثلاث سنوات عندما طُلب من روسيا الانسحاب من المسابقات الدولية بعد هجومها على أوكرانيا وعدم المشاركة، على سبيل المثال، في مسابقة يوروفيجن. ولذلك، لا ينبغي لإسرائيل أن تشارك أيضا".

وواجهت مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، التي تؤكد على حيادها السياسي، جدلا مجددا خلال نهائيات هذا الشهر في مدينة بازل السويسرية، إذ فاز بها المغني النمساوي "جي جي"، فيما فازت الإسرائيلية يوفال رافائيل في التصويت عن بعد.

وحثّت جماعات مؤيدة للفلسطينيين اتحاد البث الأوروبي على استبعاد إسرائيل بسبب الحرب على غزة.

واستشهد أكثر من 53 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، بحسب وزارة الصحة في غزة.
 
gnews

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