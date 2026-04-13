رئيس وزراء إسبانيا ينتقد خلال زيارته بكين اختلال الميزان التجاري بين الصين وأوروبا

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
الإثنين، 13-04-2026 07:52 ص
الوكيل الإخباري-   انتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارته بكين الاثنين، اختلال الميزان التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، داعيا ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى مزيد من الانفتاح والسماح بزيادة الواردات.اضافة اعلان


ودعا سانشيز في كلمة ألقاها في جامعة تسينغهوا، الصين إلى مزيد من الانفتاح على التجارة الأوروبية، قائلا "الاتحاد الأوروبي يقوم بدوره... ونحن بحاجة إلى أن تحذو الصين حذوه. عليها أن تنفتح حتى لا تضطر أوروبا إلى إغلاق ابوابها".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الصين "لمساعدتنا في تصحيح العجز التجاري الذي نعاني منه معها، وهو عجز غير متوازن وقد ازداد بنسبة 18% أخرى العام الماضي، وهو عجز غير مستدام بالنسبة لمجتمعاتنا على المدى المتوسط والطويل".

وتابع "هذا الوضع لا يمكن تبريره بسبب الحركات الانعزالية التي يغذيها والاستياء والمعاناة الاجتماعية التي يولدها".
 
 


