رئيس وزراء السودان يقترح على مجلس الأمن مبادرة سلام جديدة في بلاده

الوكيل الإخباري- اعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الليلة الماضية عن مبادرة للسلام وصفها بأنها "لا تنبع من وهم، بل من ضرورة، ولا تنبع من نصر، بل من مسؤولية".

