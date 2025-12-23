الثلاثاء 2025-12-23 10:32 ص

رئيس وزراء السودان يقترح على مجلس الأمن مبادرة سلام جديدة في بلاده

الوكيل الإخباري-    اعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الليلة الماضية عن مبادرة للسلام وصفها بأنها "لا تنبع من وهم، بل من ضرورة، ولا تنبع من نصر، بل من مسؤولية".

وأضاف كامل خلال مشاركته في جلسة لمجلس الأمن الدولي "أن المبادرة ترتكز على المبادئ الدولية، وتقدم إطارا غنيا وواقعيا وقابلا للتطبيق وشاملا لحماية المدنيين من الفظائع، واستعادة سلطة الدولة ومسؤوليتها، وفتح الباب أمام المصالحة الوطنية".

 
 


