الأحد 2025-12-28 08:03 ص

رئيس وزراء العراق: الولاية الثانية ليست طموحا شخصيا بقدر ما هي استعداد لتحمّل المسؤولية

رئيس وزراء العراق: الولاية الثانية ليست طموحا شخصيا بقدر ما هي استعداد لتحمّل المسؤولية
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني
الأحد، 28-12-2025 06:51 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء السبت، بأن "الولاية الثانية ليست طموحا شخصيا بقدر ما هي استعداد لتحمل المسؤولية وإكمال مشروع بدأناه".

اضافة اعلان

 

وبشأن تشكيل العملية السياسية في العراق بعد الانتخابات البرلمانية، أكد السوداني: "ليس لدينا تفرد بالسلطة، والسلطة للشعب، والكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة هي التي تقدم برنامج الحكومة، والإطار التنسيقي يتحمل المسؤولية التضامنية وغالبية قوى الإطار التنسيقي حريصة على إنتاج حكومة قوية تواجه التحديات المستقبلية".

وأضاف السوداني: "ومازلنا في مكاننا نراوح دون حسم لاختيار رئيس الوزراء، ولهذا قدمنا مبادرة لتحريك الجمود بصفتنا كتلة أساسية في الإطار التنسيقي".

وتابع قائلا: "أساس مبادرتنا هو التوافق لاختيار رئيس الوزراء، ووضع معايير واضحة لكي نسهل الاختيار والوصول إلى تسمية المكلف بتشكيل الحكومة، وأن يحظى بثقة الشعب وأن يمتلك تجربة تنفيذية ناجحة وبرنامجا لمواجهة التحديات".

وأوضح رئيس الحكومة أن المقبولية الوطنية هي شرط أساسي لتكليف المرشح بتشكيل الحكومة، مشددا في السياق على أن رئيس الوزراء هو لكافة العراقيين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك، نضال الفتينات، وبالتنسيق مع محافظ الكرك، قبلان الشريف، تعليق دوام الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة في المحافظة، اليوم الأحد، إضافة إلى تأخير دوام موظفي مديرية

أخبار محلية تعليق وتأخير دوام مدارس في المملكة - تحديث

وقفُ ضخِّ المياهِ لمدةِ أربعةِ أيامٍ عن مناطقَ في عمّان والزرقاء – أسماء

أخبار محلية وقفُ ضخِّ المياهِ لمدةِ أربعةِ أيامٍ عن مناطقَ في عمّان والزرقاء – أسماء

نتنياهو

عربي ودولي الاعلام العبري: نتنياهو سيطلب من ترامب الضوء الأخضر لضرب إيران

زلزال بقوة 6,2 درجة قبالة سواحل البيرو

عربي ودولي زلزال بقوة 6,2 درجة قبالة سواحل البيرو

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

رئيس وزراء العراق: الولاية الثانية ليست طموحا شخصيا بقدر ما هي استعداد لتحمّل المسؤولية

عربي ودولي رئيس وزراء العراق: الولاية الثانية ليست طموحا شخصيا بقدر ما هي استعداد لتحمّل المسؤولية

وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 5 أشخاص في ريف طرطوس، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي السورية بطريقة غير قانونية. وذكرت الإدارة في تصريح لـ"سانا" أن

عربي ودولي الدفاع السورية: القبض على 5 متسللين في ريف طرطوس بعضهم من عناصر النظام السابق

أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول الأحد

الطقس أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول الأحد



 






الأكثر مشاهدة