رئيس وزراء العراق: الولاية الثانية ليست طموحا شخصيا بقدر ما هي استعداد لتحمّل المسؤولية

وأضاف السوداني: "ومازلنا في مكاننا نراوح دون حسم لاختيار رئيس الوزراء، ولهذا قدمنا مبادرة لتحريك الجمود بصفتنا كتلة أساسية في الإطار التنسيقي".
وتابع قائلا: "أساس مبادرتنا هو التوافق لاختيار رئيس الوزراء، ووضع معايير واضحة لكي نسهل الاختيار والوصول إلى تسمية المكلف بتشكيل الحكومة، وأن يحظى بثقة الشعب وأن يمتلك تجربة تنفيذية ناجحة وبرنامجا لمواجهة التحديات".
وأوضح رئيس الحكومة أن المقبولية الوطنية هي شرط أساسي لتكليف المرشح بتشكيل الحكومة، مشددا في السياق على أن رئيس الوزراء هو لكافة العراقيين.
-
أخبار متعلقة
-
الاعلام العبري: نتنياهو سيطلب من ترامب الضوء الأخضر لضرب إيران
-
زلزال بقوة 6,2 درجة قبالة سواحل البيرو
-
الدفاع السورية: القبض على 5 متسللين في ريف طرطوس بعضهم من عناصر النظام السابق
-
زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب
-
اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن الصومال الأحد
-
البرلمان العربي يدين تفجير حمص الإرهابي
-
سفير إيران في بغداد: طائرات أمريكية تتجسس على إيران من أجواء العراق
-
الصومال يطالب بعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي