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رئيس وزراء العراق: لا تهاون مع أي فاسد

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أرشيفية
 
السبت، 04-07-2026 05:19 م
الوكيل الإخباري- تعهد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بعدم التهاون مع أي متورط في قضايا الفساد، مؤكداً أن الحكومة ماضية في ملاحقة الفاسدين واستعادة حقوق العراقيين، وأن مكافحة الفساد أصبحت اليوم مطلباً شعبياً.اضافة اعلان


وجاءت تصريحات الزيدي خلال زيارة أجراها، السبت، إلى وزارة الداخلية، حيث ترأس اجتماعاً ضم وكلاء الوزارة وكبار الضباط، خُصص لاستعراض الخطط الأمنية ومناقشة أبرز التحديات الأمنية والخدمية، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأشاد الزيدي بجهود منتسبي وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والاستقرار، مشدداً على أن الاحتكاك المباشر بالمواطنين العراقيين يفرض تقديم خدمات عالية المستوى، والتعامل باحترام ووفق معايير حقوق الإنسان، بعيداً عن أي اعتبارات حزبية.

وفي ملف مكافحة الفساد، أكد رئيس الوزراء أن وزارة الداخلية تمثل "يد الحكومة" في مواجهة الفساد، مشدداً على ضرورة مواصلة ملاحقة المتورطين دون استثناء.

وقال إن الحكومة لن تتهاون مع أي فاسد "مهما كان انتماؤه"، مجدداً توجيهاته إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والأجهزة الأمنية بمواصلة متابعة هذا الملف.

وتأتي تصريحات الزيدي في وقت تشهد الحكومة العراقية حملة موسعة لمكافحة الفساد، شملت فتح ملفات تتعلق بمسؤولين وموظفين في عدد من المؤسسات الحكومية، وسط مطالب شعبية متزايدة بتشديد الإجراءات القضائية واسترداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين دون استثناء. 

ويُعد ملف الفساد من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات العراقية المتعاقبة، إذ تصنفه السلطات ضمن أولوياتها إلى جانب تعزيز الأمن وتحسين الخدمات العامة.
 
 


gnews

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