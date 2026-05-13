رئيس وزراء الهند يقلص موكبه إلى النصف لتوفير الوقود

الوكيل الإخباري- وجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتقليص موكبه إلى النصف لتوفير الوقود، ودعا لزيادة استخدام المركبات الكهربائية في موكبه في ظل أزمة الطاقة ومضيق هرمز.



ووفقًا لـ"إنديا توداي"، أمر مودي أيضًا بزيادة استخدام المركبات الكهربائية في الموكب، مع التنويه إلى عدم شراء مركبات جديدة لهذا الغرض.

وبدأت جهات حكومية هندية أخرى بدراسة إمكانية تطبيق إجراءات لترشيد استهلاك الوقود، وقامت بتقليص حجم مواكبها.