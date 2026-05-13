الأربعاء 2026-05-13 05:56 م

رئيس وزراء الهند يقلص موكبه إلى النصف لتوفير الوقود

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 13-05-2026 05:35 م

الوكيل الإخباري- وجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتقليص موكبه إلى النصف لتوفير الوقود، ودعا لزيادة استخدام المركبات الكهربائية في موكبه في ظل أزمة الطاقة ومضيق هرمز.

ووفقًا لـ"إنديا توداي"، أمر مودي أيضًا بزيادة استخدام المركبات الكهربائية في الموكب، مع التنويه إلى عدم شراء مركبات جديدة لهذا الغرض.

اضافة اعلان


وبدأت جهات حكومية هندية أخرى بدراسة إمكانية تطبيق إجراءات لترشيد استهلاك الوقود، وقامت بتقليص حجم مواكبها.


وتدرس عدة وزارات بجدية إمكانية تطبيق إجراءات تقشفية مختلفة، كما أصدر عدد من الوزراء الإقليميين أوامر بتقليص مواكبهم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة العمل تنظم يومًا وظيفيًا في الطفيلة

أخبار محلية وزير العمل: معهد تدريب مهني في لواء ذيبان أيلول المقبل

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

ل

عربي ودولي رئيس وزراء الهند يقلص موكبه إلى النصف لتوفير الوقود

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. أوكرانيا

عربي ودولي زيلينسكي يدعو ترامب لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال لقائه شي

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار الهش، مشيرة إلى استمرار سقوط ضحايا يوميًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا قرب "الخط ا

فلسطين أطباء بلا حدود: تدهور كارثي في خدمات المياه والصرف الصحي في غزة

إعلان هام صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية منح دراسية للأردنيين في رومانيا

الذهب

أسواق ومال الذهب ينخفض مع تلاشي توقعات خفض الفائدة الأميركية

ا

أخبار محلية قُناش: برنامج إعداد لمشاركة سيلين في دورة داكار الأولمبية للشابات



 
 






الأكثر مشاهدة

 