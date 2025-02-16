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رئيس وزراء بافاريا يطالب بترحيل الأفغان بالتنسيق مع "طالبان"

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 16-02-2025 02:14 م
الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة "بيلد" بأن رئيس وزراء بافاريا، ماركوس سودر، طالب الحكومة الألمانية، بعد هجوم ميونيخ الإرهابي الأخير، بترحيل المهاجرين الأفغان المخالفين إلى بلادهم بالتنسيق مع حركة "طالبان".اضافة اعلان


ونقلت الصحيفة عن سودر قوله: "يجب على الحكومة الألمانية أن تتفاوض فورًا مع الحكومة الأفغانية بشأن عودة المواطنين الأفغان. ويتعين على وزير الخارجية ووزير الداخلية في الحكومة الألمانية التفاوض بشكل مباشر مع طالبان بشأن رحلات الإجلاء الجوية اعتبارًا من يوم الاثنين، ويجب عليهما، قبل كل شيء، تمثيل مصالح بلدنا".

ودعا رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية إلى تنظيم رحلات إعادة للاجئين أسبوعيًا، والتوقف عن منحهم مبلغ ألف يورو مقابل رحلة العودة.

كما اقترح تعليق المساعدات التنموية للدول التي ترفض قبول اللاجئين المُرحَّلين من ألمانيا، ووقف إصدار التأشيرات للأفغان، وتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية لمكافحة التطرف.

في وقت سابق، وخلال إضراب الأخصائيين الاجتماعيين الذي نظمته نقابة Ver.di التجارية، دهست سيارة من طراز ميني كوبر طابورًا من المتظاهرين في ميونيخ. وتم اعتقال السائق، فيما أصيب، بحسب التقديرات الأولية، 28 شخصًا جراء الحادث.

وتبيَّن لاحقًا أن المعتقل مواطن أفغاني يبلغ من العمر 24 عامًا، ويعيش في ألمانيا منذ ديسمبر 2016، رغم رفض طلب لجوئه، وفقًا لما ذكرته مجلة "شبيغل".

روسيا اليوم
 
gnews

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