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رئيس وزراء بافاريا يقترح إلغاء المزايا الممنوحة للأوكرانيين في ألمانيا

رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر
رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر
 
الأحد، 03-08-2025 11:19 م
الوكيل الإخباري-   اقترح رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر اليوم الأحد، إلغاء المزايا الممنوحة للمواطنين الأوكرانيين المتواجدين في ألمانيا.اضافة اعلان


وأشار سودر خلال اجتماع مع نظيره البولندي ألكسندر دوبرينت إلى أن العديد من اللاجئين الأوكرانيين، على الرغم من امتلاكهم لمهارات، لا يبحثون عن عمل، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد".

ووفقًا له، ينبغي إلغاء المزايا الممنوحة للقادمين حديثًا ولمن يقيمون في ألمانيا منذ فترة طويلة أيضًا.

وشدّد على أنه "يجب بذل جهود إضافية لفصل اللاجئين الأوكرانيين عن نظام الدعم الاجتماعي".

إضافة إلى ذلك، ناقش الوزيران نهجًا جديدًا للعودة القسرية والطوعية للأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم الأصلية.

وطُرحت خلال الاجتماع مسألة إنشاء "مراكز عودة" خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" أن الاتحاد الأوروبي لا يملك صلاحية البت في وضع اللاجئين الأوكرانيين.

روسيا اليوم
 
 
gnews

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