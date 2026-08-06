رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش يزوران السعودية الخميس

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، الخميس، أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير سيزوران المملكة العربية السعودية من الخميس إلى السبت.

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