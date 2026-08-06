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رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش يزوران السعودية الخميس

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باكستان
 
الخميس، 06-08-2026 10:22 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، الخميس، أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير سيزوران المملكة العربية السعودية من الخميس إلى السبت.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي الذي تتوسط حكومته لإنهاء الحرب الأميركية الإيرانية التي امتدّت إلى دول الخليج، بما فيها السعودية، "على الرغم من أن الزيارة تأتي في ظل تصاعد التوترات في الخليج، إلا أنها تحمل دلالات تتجاوز الأزمة الراهنة والاعتبارات قصيرة الأجل".

 
 


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