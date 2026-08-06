رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش يزوران السعودية الخميس

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي الذي تتوسط حكومته لإنهاء الحرب الأميركية الإيرانية التي امتدّت إلى دول الخليج، بما فيها السعودية، "على الرغم من أن الزيارة تأتي في ظل تصاعد التوترات في الخليج، إلا أنها تحمل دلالات تتجاوز الأزمة الراهنة والاعتبارات قصيرة الأجل".
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