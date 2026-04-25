رئيس وزراء باكستان يؤكد التزامها أداء دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف يبدأ الأربعاء جولة دبلوماسية مكثفة لأربعة أيام تشمل المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، في إطار مساعي باكستان الحثيثة تمهيدا لجولة ثانية م
السبت، 25-04-2026 10:05 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التزام بلاده أداء دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وذلك خلال اتصال السبت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء زيارة كانت مرتقبة لمبعوثَيه إلى إسلام أباد.

وكتب شريف في منشور على منصة إكس "أجريت اتصالا هاتفيا وديا وبناء هذا المساء بالرئيس مسعود بزشكيان بشأن تطورات الوضع الإقليمي. أعربت عن تقديري لانخراط إيران المتواصل، بما في ذلك عبر الوفد الرفيع المستوى" الذي زار إسلام أباد برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي.

 
 


