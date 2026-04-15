رئيس وزراء باكستان يبدأ الأربعاء جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا

وذكرت الوزارة في بيان أن "رئيس الوزراء محمد شهباز شريف سيقوم بزيارات رسمية إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر والجمهورية التركية في الفترة من 15 إلى 18 نيسان 2026".
وأوضح البيان أن الزيارات إلى السعودية وقطر ستُجرى "في إطار ثنائي"، بينما سيشارك رئيس الوزراء شريف في منتدى أنطاليا للدبلوماسية في تركيا.
وسيعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من القادة الآخرين على هامش المنتدى.
