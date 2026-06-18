رئيس وزراء باكستان يرجئ زيارته إلى سويسرا بعد توقيع التفاهم الأميركي الإيراني عن بُعد

وقال المتحدث في بيان إن "الزيارة المقترحة أرجئت بعدما تم توقيع مذكرة إسلام أباد للتفاهم بشكل إلكتروني، ودخلت حيز التنفيذ... تم تحقيق الاختراق السياسي على أعلى مستوى".
وأضاف: "ستمضي المرحلة المقبلة عبر مسارات منفصلة على المستوى التقني بشأن قضايا عدة في ظل هذا الإطار الشامل"، مشيرا إلى التزام باكستان بالمساهمة في هذا الجهد الدبلوماسي.
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