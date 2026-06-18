رئيس وزراء باكستان يرجئ زيارته إلى سويسرا بعد توقيع التفاهم الأميركي الإيراني عن بُعد

الوكيل الإخباري- أرجأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، زيارته التي كانت مقررة إلى سويسرا الجمعة، بعد توقيع مذكرة التفاهم الأميركي الإيراني عن بُعد، بحسب ما أفاد متحدث باسمه الخميس.

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وقال المتحدث في بيان إن "الزيارة المقترحة أرجئت بعدما تم توقيع مذكرة إسلام أباد للتفاهم بشكل إلكتروني، ودخلت حيز التنفيذ... تم تحقيق الاختراق السياسي على أعلى مستوى".