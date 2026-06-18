الخميس 2026-06-18 05:19 ص

رئيس وزراء باكستان يكشف خطوات تنفيذ الاتفاق الإيراني الأميركي

رئيس وزراء باكستان يكشف خطوات تنفيذ الاتفاق الإيراني الأميركي
رئيس وزراء باكستان يكشف خطوات تنفيذ الاتفاق الإيراني الأميركي
 
الخميس، 18-06-2026 04:04 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الخميس، أن توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يعني إعادة فتح طهران مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية "فوراً".اضافة اعلان


وكتب شريف على موقع "إكس" أن هذه المذكرة "ستدخل حيز التنفيذ فوراً، وكخطوة أولى، ستعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فتح مضيق هرمز من دون تأخير، وسترفع الولايات المتحدة الأميركية الحصار البحري فوراً".

كما أكد إقامة حفل الجمعة في سويسرا "احتفاءً بهذا الحدث البارز وإطلاقاً لمحادثات فنية".
 
 


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