رئيس وزراء باكستان يكشف خطوات تنفيذ الاتفاق الإيراني الأميركي

وكتب شريف على موقع "إكس" أن هذه المذكرة "ستدخل حيز التنفيذ فوراً، وكخطوة أولى، ستعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فتح مضيق هرمز من دون تأخير، وسترفع الولايات المتحدة الأميركية الحصار البحري فوراً".
كما أكد إقامة حفل الجمعة في سويسرا "احتفاءً بهذا الحدث البارز وإطلاقاً لمحادثات فنية".
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