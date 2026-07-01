رئيس وزراء قطر خلال اجتماع مع ويتكوف وكوشنر: جهود الوساطة بين طهران وواشنطن مستمرة

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن الاجتماع استعرض آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية.
كما تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية، مع التأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره.
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