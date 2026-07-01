رئيس وزراء قطر خلال اجتماع مع ويتكوف وكوشنر: جهود الوساطة بين طهران وواشنطن مستمرة

07:23 ص

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اجتماع مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، استمرار جهود الوساطة القطرية ودعمها لجميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وصولاً إلى حل شامل ومستدام يعزز أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها ويدعم الأمن والسلم الدوليين. اضافة اعلان





وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن الاجتماع استعرض آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية.



كما تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية، مع التأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره.





