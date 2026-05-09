السبت 2026-05-09 11:39 ص

رئيس وزراء قطر يدعو في لقاء مع فانس إلى استئناف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
 
السبت، 09-05-2026 08:34 ص
الوكيل الإخباري-   دعا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة إلى استئناف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران، وذلك لدى لقائه في واشنطن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس.


وبحث آل ثاني وفانس الجهود التي تقودها باكستان للتوسط من أجل إرساء سلام دائم في ظل وقف إطلاق نار هش.

وجاء من منشور لوزارة الخارجية القطرية على منصة (إكس) أن رئيس الوزراء شدّد على "ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة".

لطالما أدت قطر دور وسيط للولايات المتحدة، بانخراطها في حوار مع إيران وتواصلها مع حركة حماس للمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في غزة.
 
 


