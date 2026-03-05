رئيس وزراء كندا لا يستبعد مشاركة عسكرية لبلاده في حرب إيران

ولدى سؤاله أثناء زيارته إلى أستراليا بشأن إمكانية انضمام كندا إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في حربهما على إيران، رد كارني "لا يمكن استبعاد المشاركة بشكل قاطع".
وأضاف متحدّثا إلى جانب نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي في كانبيرا "سنقف إلى جانب حلفائنا... سندافع دائما عن الكنديين".
وكان كارني قد اعتبر في وقت سابق أن الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران "تتعارض مع القانون الدولي".
إلا أنه أعرب عن تأييده للمساعي الرامية لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، مشددا على دعوته إلى "خفض التصعيد".
-
أخبار متعلقة
-
انفجار قرب ناقلة قبالة سواحل الكويت
-
وزير الخارجية الإيراني: واشنطن ستندم على استهداف الفرقاطة "دينا"
-
البنتاغون يعلن هوية جنديين آخرين قتلا في حرب إيران
-
قطر تتخذ إجراءات احترازية بإخلاء محيط السفارة الأميركية في الدوحة
-
رئيس الوزراء الأسترالي يعلن نشر وحدات عسكرية في الشرق الأوسط
-
فيديو .. جدل في واشنطن بعد واقعة احتجاج داخل قاعة الكونغرس الأمريكي
-
إسرائيل تعلن بدء موجة جديدة واسعة النطاق من الهجمات على طهران
-
الناتو يعلن موقفه من المشاركة في حرب إيران