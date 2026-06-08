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رئيس وزراء لبنان: إسرائيل قصفت لبنان نحو 3500 مرة خلال وقف إطلاق النار

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام
نواف سلام
 
الإثنين، 08-06-2026 03:16 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الاثنين إن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات  منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 أبريل نيسان.

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ودخل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل نيسان، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.


ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

 
 


gnews

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