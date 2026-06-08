رئيس وزراء لبنان: إسرائيل قصفت لبنان نحو 3500 مرة خلال وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الاثنين إن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 أبريل نيسان.

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ودخل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل نيسان، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.