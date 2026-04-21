رئيس وزراء هنغاريا المرتقب: اعتقال نتنياهو وارد إذا زارنا

وقال ماغيار ردًا على سؤال في مؤتمر صحفي عقد في بودابست حول ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيُحتجز في حال جاء إلى هنغاريا: "أوضحت ذلك لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ففي يونيو 2020، أعلنت حكومة "تيسا" عزمها إنهاء هذا الوضع والحفاظ على عضوية هنغاريا في المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف: "إذا كان أحد ما عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية ودخل مطلوب إلى بلادنا، فيجب احتجازه".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وعقب ذلك، علّق المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والعلاقات الخارجية بيتر ستانو، بأن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وعليها الامتثال لمذكرات التوقيف الصادرة عنها، بما في ذلك تلك الصادرة بحق نتنياهو.
وأعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في أبريل 2025 انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق نتنياهو. وصرّح رئيس الوزراء بأن الهيئة القضائية الدولية أصبحت أداة سياسية. بعد ذلك، زار نتنياهو بودابست، حيث التقى أوربان.
أخبار متعلقة
-
زيلينسكي يعلن انتهاء أعمال تصليح خط أنابيب يزود أوروبا بالنفط
-
عراقجي: الحصار الأميركي يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار
-
الولايات المتحدة اعترضت ناقلة نفط خاضعة لعقوبات مرتبطة بإيران
-
أكثر من 3600 عملية توقيف في إيران على خلفية الحرب
-
مسؤول أميركي: فانس لم يغادر بعد للمشاركة في المحادثات المتعلقة بإيران
-
حركة الملاحة عبر مضيق هرمز متوقفة تقريبا
-
إسلام أباد تحث واشنطن وطهران على تمديد وقف إطلاق النار
-
موعد انتهاء وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن