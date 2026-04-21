الثلاثاء 2026-04-21 08:16 ص

رئيس وزراء هنغاريا المرتقب: اعقتال نتنياهو وارد إذا زارنا

رئيس وزراء هنغاريا المرتقب: اعقتال نتنياهو وارد إذا زارنا
رئيس وزراء هنغاريا المرتقب: اعقتال نتنياهو وارد إذا زارنا
 
الثلاثاء، 21-04-2026 08:03 ص
الوكيل الإخباري-   لم يستبعد بيتر ماغيار، الذي سيتولى قريبًا منصب رئيس وزراء هنغاريا، اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال زيارته إلى هنغاريا.اضافة اعلان


وقال ماغيار ردًا على سؤال في مؤتمر صحفي عقد في بودابست حول ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيُحتجز في حال جاء إلى هنغاريا: "أوضحت ذلك لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ففي يونيو 2020، أعلنت حكومة "تيسا" عزمها إنهاء هذا الوضع والحفاظ على عضوية هنغاريا في المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: "إذا كان أحد ما عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية ودخل مطلوب إلى بلادنا، فيجب احتجازه".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

وعقب ذلك، علّق المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والعلاقات الخارجية بيتر ستانو، بأن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وعليها الامتثال لمذكرات التوقيف الصادرة عنها، بما في ذلك تلك الصادرة بحق نتنياهو.

وأعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في أبريل 2025 انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق نتنياهو. وصرّح رئيس الوزراء بأن الهيئة القضائية الدولية أصبحت أداة سياسية. بعد ذلك، زار نتنياهو بودابست، حيث التقى أوربان.

روسيا اليوم 
 
 


رئيس وزراء هنغاريا المرتقب: اعقتال نتنياهو وارد إذا زارنا

عربي ودولي رئيس وزراء هنغاريا المرتقب: اعقتال نتنياهو وارد إذا زارنا

