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رئيس وزراء هولندا: أكدت لنتنياهو أن الجناة سيحاكمون

نتنياهو
نتنياهو
الجمعة، 08-11-2024 01:22 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس وزراء هولندا ديك شخوف إنه أجرى مكالمة مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكد له أن من وصفهم بالجناة "سيحاكمون"، إثر إصابة إسرائيليين باشتباكات عقب قيام بعضهم بتمزيق علم فلسطين بعد خسارة فريق إسرائيلي بمباراة كرة قدم.

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وأضاف أن ما وقع بعد مباراة كرة القدم "هجمات معادية للسامية وغير مقبولة على الإسرائيليين"، بحسب وصفه.

 
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