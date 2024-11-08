رئيس وزراء هولندا: أكدت لنتنياهو أن الجناة سيحاكمون

وأضاف أن ما وقع بعد مباراة كرة القدم "هجمات معادية للسامية وغير مقبولة على الإسرائيليين"، بحسب وصفه.
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