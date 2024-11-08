رئيس وزراء هولندا: أكدت لنتنياهو أن الجناة سيحاكمون

الوكيل الإخباري- قال رئيس وزراء هولندا ديك شخوف إنه أجرى مكالمة مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكد له أن من وصفهم بالجناة "سيحاكمون"، إثر إصابة إسرائيليين باشتباكات عقب قيام بعضهم بتمزيق علم فلسطين بعد خسارة فريق إسرائيلي بمباراة كرة قدم.

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