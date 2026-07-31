رابطة العالم الإسلامي تؤكد تضامنها مع الأردن والكويت ومصر

وقالت الأمانة العامة للرابطة، في بيان لها إن الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد العيسى، جدد استنكاره لهذه الاعتداءات، واصفا إياها بأنها أعمال إجرامية تستهدف البنى التحتية والمنشآت المدنية والحيوية، وتنتهك القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
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