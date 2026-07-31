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رابطة العالم الإسلامي تؤكد تضامنها مع الأردن والكويت ومصر

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى
رابطة العالم الإسلامي
 
الجمعة، 31-07-2026 11:03 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت رابطة العالم الإسلامي، الجمعة، تضامنها الكامل مع الأردن والكويت ومصر، إثر الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت أراضي الدول الثلاث، بما في ذلك الهجوم بطائرة مسيّرة على سفينتين في ميناء دمياط المصري.

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وقالت الأمانة العامة للرابطة، في بيان لها إن الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد العيسى، جدد استنكاره لهذه الاعتداءات، واصفا إياها بأنها أعمال إجرامية تستهدف البنى التحتية والمنشآت المدنية والحيوية، وتنتهك القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

 
 


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