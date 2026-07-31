رابطة العالم الإسلامي تؤكد تضامنها مع الأردن والكويت ومصر

الوكيل الإخباري- أكدت رابطة العالم الإسلامي، الجمعة، تضامنها الكامل مع الأردن والكويت ومصر، إثر الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت أراضي الدول الثلاث، بما في ذلك الهجوم بطائرة مسيّرة على سفينتين في ميناء دمياط المصري.

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