رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، من قبل المستوطنين الإسرائيليين والوزراء المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.





وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، بهذا الانتهاك الخطر المؤجج لمشاعر المسلمين حول العالم، لاعتدائه الجسيم على حرمة المقدسات الإسلامية، محذرا من مخاطر تمادي الاحتلال الإسرائيلي في هذه الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والتي تقوض جهود السلام، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، شدد العيسى على الضرورة الملحة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الوقف الفوري لهذه الانتهاكات.









