رابطة العالم الإسلامي تدين التفجيرات الإرهابية في دمشق

الوكيل الإخباري- أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي على العاصمة السورية "دمشق"، والذي نتج عنه إصابة عدد من رجال الأمن والمدنيين، أثناء محاولة تفكيك عبوتين ناسفتين زرعتهما خلية إرهابية.

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