رابطة العالم الإسلامي تدين التفجيرات الإرهابية في دمشق

وجدد الأمين العام، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان للأمانة العامة للرابطة، التأكيد على موقف الرابطة الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وذرائعه، معربا عن التضامن مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
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