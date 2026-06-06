السبت 2026-06-06 11:43 م

رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإيراني على البحرين والكويت

ل
أرشيفية
 
السبت، 06-06-2026 11:35 م

الوكيل الإخباري- أدانت رابطة العالم الإسلامي اليوم السبت، العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف مملكة البحرين ودولة الكويت.

اضافة اعلان


ونددت الأمانة العامة للرابطة، في بيان اليوم السبت، بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية المتكررة، التي تنتهك القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على التضامن الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، في كل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ أمنهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية المنتخب الوطني تحت 20 عاما يتعثر أمام بنما وديا

ل

أخبار محلية اختتام منافسات الجولة السادسة من دوري الشابات

ل

عربي ودولي رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإيراني على البحرين والكويت

ب

أخبار محلية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن: لا أحد أحق من الهاشميين بالوصاية على المقدسات في القدس

ا

أخبار محلية "هيئة الطاقة" تتلقى 1096 طلبا للحصول على تراخيص خلال نيسان الماضي

ب

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الرواد والشورة والشراب

ب

شؤون برلمانية القاضي يستقبل الحلبوسي في أول زيارة خارجية عقب توليه رئاسة البرلمان العراقي

ت

أخبار محلية الوحدات يقبل استقالة شلباية ويكلف الصقور بإدارة نشاط كرة القدم



 
 






الأكثر مشاهدة

 