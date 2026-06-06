رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإيراني على البحرين والكويت

ونددت الأمانة العامة للرابطة، في بيان اليوم السبت، بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية المتكررة، التي تنتهك القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على التضامن الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، في كل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ أمنهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.
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