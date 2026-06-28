رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإيراني على البحرين

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية على مملكة البحرين، واصفا إياها بأنها تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
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