رابطة العالم الإسلامي تُدين تكرارَ العدوان الإيرانيّ على الكويت والبحرين والأردن

10:31 م

الوكيل الإخباري- أدانَت رابطةُ العالم الإسلامي، باستنكارٍ شديدٍ تكرارَ العدوان الإيرانيّ الآثم، على دولةِ الكويت ومملكةِ البحرين والمملكةِ الأردنية الهاشمية. اضافة اعلان





وجدَّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، في بيانٍ اليوم الخميس، التنديدَ بالاعتداءاتِ الإيرانية الإجرامية المُتكرِّرة، التي تنتهِك كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدّولية والإنسانية، وتُقوّض جهودَ استعادةِ الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) .



وشدَّدَ العيسى على التضامُنِ الكاملِ مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، في كلِّ ما تتخذه من إجراءاتٍ تحفظُ أمنَها وسيادتَها وسلامةَ مواطنيها والمقيمين على أراضيها.









