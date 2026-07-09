رابطة العالم الإسلامي تُدين تكرارَ العدوان الإيرانيّ على الكويت والبحرين والأردن

وجدَّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، في بيانٍ اليوم الخميس، التنديدَ بالاعتداءاتِ الإيرانية الإجرامية المُتكرِّرة، التي تنتهِك كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدّولية والإنسانية، وتُقوّض جهودَ استعادةِ الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) .
وشدَّدَ العيسى على التضامُنِ الكاملِ مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، في كلِّ ما تتخذه من إجراءاتٍ تحفظُ أمنَها وسيادتَها وسلامةَ مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
-
أخبار متعلقة
-
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اتفق مع ترامب هاتفيا على مواصلة التنسيق
-
مسؤول أمريكي: لبنان وإسرائيل انتقلا إلى مرحلة تنفيذ "اتفاق الإطار"
-
39 قتيلا و9 مفقودين جراء فيضانات في قوانغشي بجنوبي الصين
-
واشنطن: تحديد أول منطقة تجريبية لانسحاب إسرائيل من لبنان خلال أيام
-
سماع دوي انفجارات في مناطق بجنوب إيران
-
إيران .. تحديد مكان دفن جثمان المرشد الراحل علي خامنئي
-
سوريا تعلن اعتقال الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق
-
تراجع الملاحة في هرمز مع تبادل الضربات بين واشنطن وطهران