رتل كبير من القوات الإسرائيلية يتوغل في الأراضي السورية

وأفادت مصادر في درعا بأن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة مؤلفة من أكثر من 20 آلية غطى تحركاتها في الجو عدد كبير من المسيرات انطلقت من ثكنة "الجزيرة" التي استقر فيها الجيش الإسرائيلي منذ أواخر عام 2024.



وأشارت المصادر إلى أن التوغل الإسرائيلي الكثيف حصل داخل شوارع قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي الأمر الذي خلق حالة من القلق والتوتر في أوساط المدنيين دون ورود معلومات عن عمليات مقاومة من قبل الأهالي أو اعتقال لأحد منهم فيما لم تتضح معالم الهدف العسكري الإسرائيلي من هذا التوغل بهذا العدد الكبير من الجنود والآليات.

