رتل كبير من القوات الإسرائيلية يتوغل في الأراضي السورية

وأفادت مصادر في درعا بأن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة مؤلفة من أكثر من 20 آلية غطى تحركاتها في الجو عدد كبير من المسيرات انطلقت من ثكنة "الجزيرة" التي استقر فيها الجيش الإسرائيلي منذ أواخر عام 2024.
وأشارت المصادر إلى أن التوغل الإسرائيلي الكثيف حصل داخل شوارع قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي الأمر الذي خلق حالة من القلق والتوتر في أوساط المدنيين دون ورود معلومات عن عمليات مقاومة من قبل الأهالي أو اعتقال لأحد منهم فيما لم تتضح معالم الهدف العسكري الإسرائيلي من هذا التوغل بهذا العدد الكبير من الجنود والآليات.
وكانت مصادر قد وثقت في 25 أبريل الجاري توغل دوريات للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي حيث عبر الجنود الإسرائيليون الحدود وصولا إلى المنطقة الواصلة بين قريتي "جملة" و"صيصون" تحت وابل من عشرات القنابل المضيئة التي غطت سماء الشريط الحدودي ومهدت للتحركات العسكرية الإسرائيلية.
-
أخبار متعلقة
-
تقرير عبري يحذر بعد المناورات المصرية قرب تل أبيب
-
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في نهب ممتلكات مدنية بلبنان ويعزز نقاط التفتيش
-
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أكثر من ألف بنية تحتية لحزب الله جنوب لبنان
-
للراغبين بحضور مباريات كأس العالم بشكل مجاني في أمريكا .. إليك التفاصيل
-
14 قتيلاً على الأقل جراء تصادم قطارين قرب جاكرتا
-
مقترحات إيران الجديدة لا تنال رضا ترامب
-
إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطرة في جنوب لبنان
-
عراقجي يشيد بمتانة الشراكة الإستراتيجية بين إيران وروسيا