الثلاثاء 2026-04-28 12:14 م

رتل كبير من القوات الإسرائيلية يتوغل في الأراضي السورية

الثلاثاء، 28-04-2026 10:28 ص

الوكيل الإخباري- شهد ريف درعا الغربي جنوبي سوريا، الليلة الماضية، توغلا إسرائيليا بأكثر من 20 آلية ترافقها الطائرات المسيرة التي انطلقت من ثكنة عسكرية داخل أراضي سوريا تحتلها إسرائيل أواخر 2024.

وأفادت مصادر في درعا بأن  قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة مؤلفة من أكثر من 20 آلية غطى تحركاتها في الجو عدد كبير من المسيرات انطلقت من ثكنة "الجزيرة" التي استقر فيها الجيش الإسرائيلي منذ أواخر عام 2024.

وأشارت المصادر إلى أن التوغل الإسرائيلي الكثيف حصل داخل شوارع قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي الأمر الذي خلق حالة من القلق والتوتر في أوساط المدنيين دون ورود معلومات عن عمليات مقاومة من قبل الأهالي أو اعتقال لأحد منهم فيما لم تتضح معالم الهدف العسكري الإسرائيلي من هذا التوغل بهذا العدد الكبير من الجنود والآليات.

اضافة اعلان


وكانت مصادر قد وثقت في 25 أبريل الجاري توغل دوريات للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي حيث عبر الجنود الإسرائيليون الحدود وصولا إلى المنطقة الواصلة بين قريتي "جملة" و"صيصون" تحت وابل من عشرات القنابل المضيئة التي غطت سماء الشريط الحدودي ومهدت للتحركات العسكرية الإسرائيلية.

 
 


من موقع تحطم الطائرة قرب أبوجا اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/entertainment/0qr61yc

