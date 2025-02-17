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رجل يطلق النار على إسرائيليين في فلوريدا معتقدا أنهما فلسطينيان

الشرطة الأميركية
الشرطة الأميركية
الإثنين، 17-02-2025 09:30 م
الوكيل الإخباري-   قالت السلطات الأميركية وتقارير إعلامية إن رجلا من ولاية فلوريدا الأميركية اعتُقل ووجهت إليه تهمتان بالشروع في القتل بعد إطلاق النار على سيارة فيها رجلان كان يعتقد أنهما فلسطينيان لكن تبين أنهما زائران إسرائيليان.اضافة اعلان


ويقول موقع دائرة الإصلاح في مقاطعة ميامي ديد إن المشتبه به، مردخاي برافمان البالغ من العمر 27 عاما، وجهت إليه تهمتان بالشروع في القتل وجرى احتجازه أمس الأحد بسبب إطلاق النار يوم السبت.

وأكد مسؤول بالشرطة تقارير سابقة من وسائل إعلام تفيد بأن برافمان قال خلال استجواب من الشرطة إنه في أثناء قيادته لشاحنته في ميامي بيتش، رأى شخصين كان يعتقد أنهما فلسطينيان، فأوقفهما وأطلق النار عليهما وقتلهما.

لكنهما نجوَا من الحادث، وقال مسؤولون بالشرطة إن أحدهما أصيب برصاصة في كتفه بينما أصيب الآخر في ساعده، وتبين أنهما زائران إسرائيليان وليسا فلسطينيين.

ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن هناك زيادة في حدة الكراهية للمسلمين والفلسطينيين وزيادة في معاداة السامية بالولايات المتحدة منذ بدء حرب إسرائيل، حليفة واشنطن، على قطاع غزة.
 
gnews

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