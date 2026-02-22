الأحد 2026-02-22 11:46 م

ردا على فضول ترامب.. وزير الخارجية الإيراني يكشف سبب عدم استسلام بلاده أمام الغطرسة الأمريكية

الأحد، 22-02-2026 10:50 م

الوكيل الإخباري- نشر وزير خارجية إيران عباس عراقجي تدوينة مقتضبة على منصاته بمواقع التواصل، الأحد، رد من خلالها على فضول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لماذا لم "ترضخ" إيران رغم الحشد العسكري.

وقال عباس عراقجي في تدوينته: "هل أنتم فضوليون لمعرفة لماذا لا نستسلم؟.. لأننا إيرانيون".
وأضاف وزير الخارجية: "لن نستسلم لأننا إيرانيون".

وجاء رد عراقجي عقب تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والتي ذكر فيها أن الرئيس دونالد ترامب أعرب عن استغرابه من عدم "رضوخ" إيران حتى الآن وكبح برنامجها النووي رغم الحشد العسكري الأمريكي الكبير في الشرق الأوسط.

