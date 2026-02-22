ردا على فضول ترامب.. وزير الخارجية الإيراني يكشف سبب عدم استسلام بلاده أمام الغطرسة الأمريكية

وقال عباس عراقجي في تدوينته: "هل أنتم فضوليون لمعرفة لماذا لا نستسلم؟.. لأننا إيرانيون".
وأضاف وزير الخارجية: "لن نستسلم لأننا إيرانيون".
وجاء رد عراقجي عقب تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والتي ذكر فيها أن الرئيس دونالد ترامب أعرب عن استغرابه من عدم "رضوخ" إيران حتى الآن وكبح برنامجها النووي رغم الحشد العسكري الأمريكي الكبير في الشرق الأوسط.
