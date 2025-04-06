رد الاتحاد الأوروبي على ترامب قد يطال شركات التكنولوجيا الكبرى

وأضاف: "على سبيل المثال، يمكننا أن نعزز متطلبات بيئية معينة أو ننظم استخدام البيانات التي تنتجها شركات رقمية معينة".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل عن رسوم شاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك رسوم بنسبة 20 % على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، في إطار جهوده لإعادة تنظيم نظام التجارة العالمي.
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