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رد الاتحاد الأوروبي على ترامب قد يطال شركات التكنولوجيا الكبرى

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 06-04-2025 02:59 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير المالية الفرنسي إريك لومبار أن رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية الأمريكية قد يشمل تنظيم استخدام بيانات شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.

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وقال لومبار: "لدينا عدة أدوات على المستوى الأوروبي، تنظيمية ومالية وجمركية". كما نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وأضاف: "على سبيل المثال، يمكننا أن نعزز متطلبات بيئية معينة أو ننظم استخدام البيانات التي تنتجها شركات رقمية معينة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل عن رسوم شاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك رسوم بنسبة 20 % على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، في إطار جهوده لإعادة تنظيم نظام التجارة العالمي.

 
gnews

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