رد الاتحاد الأوروبي على ترامب قد يطال شركات التكنولوجيا الكبرى

الوكيل الإخباري- أعلن وزير المالية الفرنسي إريك لومبار أن رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية الأمريكية قد يشمل تنظيم استخدام بيانات شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.

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